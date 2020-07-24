Італія не відкриватиме кордони для третіх країн попри рішення ЄС

Італія не буде скасовувати заборону на поїздки для третіх країн, в тому числі для списку так званих “безпечних” країн, узгодженого Радою ЄС.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Local.

Протягом декількох годин після оголошення ЄС італійська влада заявила, що зберігається і заборона на поїздки, і правила карантину для мандрівників, що прибувають з-за меж блоку.

“Глобальна ситуація залишається дуже складною”, – заявив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

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Італія найбільше постраждала від вірусу з європейських країн, але зараз кількість нових випадків і смертей продовжує неухильно знижуватися.

Влада побоюється, що відкриття зовнішніх кордонів тепер “викличе новий ланцюг зараження”.

“З цієї причини Італія дотримується обов’язкового правила карантину для всіх, хто прибуває з країни, що не входить в ЄС, навіть якщо вони пройшли через іншу внутрішню шенгенську країну”, – йдеться в повідомленні уряду.

Італія дозволила вільне пересування в і з країн ЄС і країн Шенгенської зони, включаючи Велику Британію, з 3 червня. Це рішення не зміниться, підтвердив Сперанца.

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Уряд також розглядає можливість запровадження поліцейських перевірок, крім перевірок на кордонах, щоб виявляти людей, які прибули з країни, що не входить в ЄС, і тоді їм доведеться залишатися в карантині протягом двох тижнів.

Нагадаємо, Європейський союз з 1 липня дозволив в’їзд деяким туристам з так званого “безпечного” списку, в який увійшли 15 країн.

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