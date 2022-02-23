Італія не підтримала жорстких санкцій ЄС проти РФ

Угорщина, Австрія та Італія виступили проти жорстких еконмічних санкцій ЄС проти Росії за визнання Путіним “незалежності” угрупувань “ДНР” та “ЛНР”

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників і дипломатів ЄС.

Європейський союз завершує узгодження санкцій проти Росії, які внесуть причетних до визнання “Л/ДНР” політиків і чиновників у чорні списки, заборонять торгівлю російськими державними облігаціями та обмежать імпорт і експорт із ОРДЛО. У ЄС заявили, що реагують “рішуче і швидко на незаконні дії Росії в тісній координації з міжнародними партнерами”.

Однак не всі з 27 країн-членів блоку однаково ставляться до Росії, або надто сильно залежать від її газу, що може ускладнити прийняття санкцій. За словами чиновників, деякі країни, зокрема найближчі союзники Росії по блоку Австрія, Угорщина та Італія, надають перевагу більш обмеженим санкціям у відповідь на дії Путіна на сході України.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, чия країна залежить від російського газу заявив, що будь-які санкції не повинні включати обмеження на імпорт енергоносіїв.

Інші країни вимагають обговорення низки жорсткіших заходів щодо російського вторгнення в Україну. Країни Балтії, Центральної та Східної Європи наполягають, що жорсткі санкції мають бути запроваджені негайно, оскільки Росія вже демонструє військову агресію щодо України.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати “державність” терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”, які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання “Л/ДНР” доручив ввести в ОРДЛО російські війська для “підтримки миру”.

Байден підписав указ про санкції щодо пов’язаних із “Л/ДНР” осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.

21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії.

Також 22 лютого Велика Британія ввела санкції проти п’яти банків РФ та трьох російських олігархів – Тимченка та братів Ротенбергів.

Європейська народна партія закликала до поступового виключення Росії з економіки ЄС за допомогою негайних санкцій.

У відповідь на дії Росії міністерство економіки Німеччини призупинило процес сертифікації “Північного потоку-2”.

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