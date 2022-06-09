Італія обмежила видачу віз росіянам

Посольство Італії в росії повідомило, що тепер подати заявку на візу зможуть лише ті росіяни, які вже сплатили консульський збір або звільнені від його сплати.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Посольства Італії в москві.

У Посольстві заявили, що штатна робота «була тимчасово перервана у зв’язку з нестачею персоналу, яка виникла унаслідок вимушеного повернення до Італії генерального консула і ряду співробітників представництва після висилки італійського дипломатичного персоналу» з рф. Друга причина – серйозні обмеження, накладені Центробанком рф на транзакції, пов’язані з консульським збором.

Видання The Bell раніше пояснило суть цих обмежень. Центробанк рф наклав їх на банк «Інтеза», який приймав оплату консульського збору. Джерело видання назвало дії ЦБ «дзеркальними заходами» після обмежень проти російського консульства в Італії. Про неможливість приймати візові заяви через проблеми з проведенням оплат банком «Інтеза» напередодні також заявили італійські візові центри в росії.

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Раніше Італія з 1 березня 2022 року відновила прийом документів на туристичні візи після послаблення обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, на початку квітня на тлі свідчень про звірства російських окупантів у місті Буча Київської області Італія видворила 30 співробітників російських дипмісій на Апеннінах. рф у відповідь оголосила персонами «non grata» лише 24 співробітників італійських дипломатичних і консульських установ у росії.

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