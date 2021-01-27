Італія затримує план вакцинації через проблеми з поставками

План вакцинації проти Covid-19 затримується через скорочення поставок від виробника Pfizer і тепер зосереджений на тому, щоб люди, які отримали першу дозу, отримали друге щеплення.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я П’єрпаоло Сілері, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Local.

“З понеділка доступні дози будуть в першу чергу використовуватися для того, щоб люди, які отримали першу дозу, своєчасно отримали другу”, – сказав Сілері.

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Заступник міністра сказав, що через скорочення поставок, план вакцинації людей у ​​віці старше 80 років буде проведена на чотири тижні пізніше, ніж планувалося раніше.

Він додав, що для іншої частини населення буде затримка на “шість-вісім тижнів”.

Вакцина в даний час недоступна для населення Італії в цілому, так як пріоритетною є вакцинація медичних працівників та жителів будинків для людей похилого віку.

Деякі регіони Італії мали намір почати поширення вакцини серед людей старше 80 років на початку лютого.

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Сілері сказав, що в Італії було зроблено майже 1,38 мільйона щеплень – 74% від загального числа доставлених на сьогодні – і 100 863 людини отримали другі дози.

Кампанія Pfizer заявила минулого тижня, що поставки вакцини будуть тимчасово відкладені через необхідність модернізації її виробничого підприємства в Бельгії.

AstraZeneca, вакцина якої ще не була схвалена в ЄС, також заявила, що поставить в ЄС на 60% менше доз своєї вакцини, ніж планувалося.

Єврокомісія звернулася до компанії AstraZeneca після заяви компанії про те, що через виробничі проблеми кількість доступних початкових доз вакцини буде меншою, ніж очікувалося.

AstraZeneca ще не отримала умовного затвердження для використання у ЄС – рішення Європейського медичного агентства очікується в кінці січня.

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