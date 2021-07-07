У драматичному поєдинку збірна Італії перемогла збірну Іспанії і вийшла в фінал Євро-2020. Долю матчу вирішила серія пенальті, що так само виявилася напруженою.

Збірна Італії вийшла в фінал Євро-2020

У першому матчі 1/2 фіналу Євро-2020 на стадіоні “Вемблі” в Лондоні ввечері у вівторок, 6 липня, грали збірні Італії та Іспанії.

Перший тайм гри завершився з рахунком 0:0.

Однак у другому таймі, на 60-й хвилині, італійцям вдалось вирватись уперед. Рахунок відкрив Федеріко К’єза, влучивши в дальній кут воріт. Для італійців цей гол став 12-м на цьому Євро.

До завершення основного часу обидві команди так і не змогли змусити капітулювати голкіпера супротивника.

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В овертаймі переможець цієї гри не визначився, тож долю матчу вирішувала серія пенальті.

Серію пенальті відкрили італійці, але невдало: удар Локателлі відбив голкіпер іспанців. З іспанців першим по м’ячу вдарив Ольмо, але м’яч пролетів вище воріт.

Згодом Белотті відкрив рахунок в серії пенальті, але іспанцям постійно вдавалося відіграватися, аж до удару Альваро Морати, який зумів відбити голкіпер італійців Джанлуїджі Доннарумма.

Потім Жоржіньо переграв іспанського голкіпера, філігранно відправивши м’яч з 11-метрової позначки у ворота іспанців. У підсумку перемога італійців 4:2.

Ця поразка стала історичною для іспанців – уперше за всю історію збірної Іспанії вона програла в півфіналі чемпіонату Європи або ЧМ.

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Команди підтримували на стадіоні 60 тисяч глядачів

Цього разу на стадіон “Вемблі” допустили 60 тисяч глядачів. Хоча на стадіоні офіційно діяли правила щодо маскового режиму і дотримання дистанції, проте, на кадрах можна було побачити звичні сцени колективного футбольного вболівання, подібні до тих, що були до пандемії COVID-19.



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