Італія передала Києву тенти і обладнання для обігріву

Допомога від Італії має зігріти тих, хто не має теплого місця для ночівлі.

Італія передала Києву десять тентів (площею 23 квадратні метри), десять буржуйок та генератор. Вони мають допомогти столиці пережити зиму в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру та відключень електрики.

Про цеповідомляє”Вечірній Київ“

Допомогу передали італійськи фонд Hope Ukraine та організація Doctors with Africa CUAMM за підтримки української благодійної організації «Благодійний Фонд 8848».

«Ми вже пережили два складних місяці зими. Залишився ще лютий і частина березня. Але, переконаний, і з тим, що зробило і робить місто, і з допомогою наших друзів та партнерів, ми вистоїмо і все подолаємо. От і сьогодні, дякуючи іноземним партнерам — італійському фонду Hope Ukraine, італійській організації Doctors with Africa CUAMM, а також українській організації „Благодійний Фонд 8848“ ми отримали 10 тентів, 10 буржуйок і 1 генератор. Все це місто передасть для забезпечення столичних пунктів обігріву», — сказав мер Києва Віталій Кличко.

Ці фонди продовжують підтримувати Україну вже протягом року. Вони сприяли ввезенню в Україну великої кількості теплого одягу, взуття, генераторів та спеціальних тентів, розроблених ООН, частину з яких передають українській столиці.

«Італія була та залишається разом з Україною у цей драматичний і трагічний момент історії. Немає слів, щоби описати страждання українського народу та українських дітей через напад росії. Ми сподіваємось, що сьогоднішній подарунок забезпечить комфорт та зігріє тих, хто не має теплого місця для ночівлі», — сказав консул Італійської Республіки в Україні Серджо Федеріко Ніколачі під час передачі обладнання.

За його словами, загалом Італія зібрала 164 млн євро на гуманітарні ініціативи задля підтримки українського народу.

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