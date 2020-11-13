Італія перетнула позначку в 1 млн випадків коронавірусу

Майже через 11 місяців після початку пандемії в Італії зареєстровано понад мільйон випадків Covid-19.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Ansa.

Загальна кількість інфікованих, включаючи осіб, які видужали і померли, становить 1 066 401 особа.

Нагадаємо, з 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни.

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У “помаранчевих” зонах обмежується в’їзд-виїзд з регіону – окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність, так само обмежується виїзд зі своїх муніципалітетів. Ресторани зможуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою.

У “червоній зоні”, на додачу до цього, закривають непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняються усі спортивні події.

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На відміну від весни, навіть у регіонах найбільшого ризику не закривають перукарні, дитсадки та початкові школи.

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