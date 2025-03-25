Цього тижня Італія переходить на літній час: коли і як перевести стрілки годинника

Коли і як перевести годинники на літній час 2025 в Італії. Втрата години сну, але довші дні.

Цього тижня в Італії починає діяти літній час. Переведення годинників означає, що ми втратимо одну годину сну, але зможемо насолоджуватися довшими днями, що наближають нас до теплої пори року.

Коли відбувається перехід на літній час

Перехід відбудеться в ніч з суботи, 29 березня, на неділю, 30 березня 2025 року. Годинники необхідно перевести о 2:00 ночі.

Як перевести стрілки годинника

Для аналогових і цифрових годинників, що не підтримують автоматичне оновлення, потрібно вручну перевести стрілки на одну годину вперед. Більшість сучасних пристроїв, таких як смартфони чи комп’ютери, оновлюють час автоматично, проте варто перевірити, чи правильний час встановлено.

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Що зміниться з переходом на літній час

Через переведення годинника ми втратимо одну годину сну в ніч з суботи на неділю. Проте нас чекатимуть довші дні з більшою кількістю денного світла у другій половині дня, що сприяє відчуттю наближення весни.

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