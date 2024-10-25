Італія планує збудувати найдовший у світі підвісний міст, що з’єднає Сицилію з материком

Ключові деталі проєкту: Унікальний підвісний міст, який планується збудувати між Сицилією та материковою Італією, має стати найдовшим у світі. За попередніми даними, його будівництво обійдеться у 4,6 мільярда євро, з яких 50% витрат на проєктування покриє фінансування від ЄС. Завершення будівництва очікується на початку 2030-х років.

Цілі будівництва та переваги для Італії

Основна мета мосту – поліпшити транспортне сполучення між Сицилією та північною Італією, що пришвидшить перевезення вантажів і зменшить витрати на транспортування. Планується, що новий міст, з прольотом у понад 3 кілометри, дозволить вантажним суднам, які прибувають через Суецький канал, перевантажувати товари на потяги на Сицилії, значно скорочуючи час доставки товарів на північ країни.

Етапи та особливості будівництва

Будівництво має розпочатися наприкінці цього року і триватиме близько 5 років. У жовтні 2024 року будівельна компанія Società Stretto di Messina досягла угоди з Виконавчим агентством Єврокомісії щодо нового фінансування. Згідно з угодою, ЄС виділить кошти на покриття 50% витрат на проєктування, які становлять близько 25 мільйонів євро.

Переваги для транспорту та логістики

Міст покращить залізничне та автомобільне сполучення, зменшивши затори на поромних переправах, які перевантажують транспорт через протоку Мессіни. За допомогою нової інфраструктури також очікується покращення міжнародного транспортного маршруту з Європи до Африки, що значно підвищить конкурентоспроможність італійських перевезень.

Критика та екологічні ризики

Однак, амбітний проєкт також має критиків. Виникають занепокоєння щодо великих витрат та ризиків у районі з високою сейсмічною активністю, а також можливого впливу на екосистеми регіону. Екологи наголошують, що будівництво мосту може загрожувати місцевій природі та вплинути на красу узбережжя.

Поточні варіанти сполучення з Сицилією

На даний момент подорож до Сицилії можлива літаком, поромом або поїздом, який перевозиться поромом через протоку Мессіни.

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