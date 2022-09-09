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Італія планує скоротити споживання газу та закликає людей до економії

Італія планує скоротити споживання природного газу протягом зимового сезону шляхом збільшення використання вугілля, зменшення опалення по всій країні

Про це повідомило видання Bloomberg.

Стало відомо, що згідно з пропозицією уряду, Італія планує скоротити споживання газу на 8,2 мільярда кубометрів до березня, щоб досягти мети ЄС щодо скорочення на 15%. Країна оцінила споживання в 54,8 млрд кубометрів з початку серпня цього року до кінця березня 2023 року.

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Проте фактичне скорочення буде менш помітним і становитиме приблизно 7% споживання, оскільки Італія отримала виняток від Брюсселя на підставі заповненості своїх газових сховищ.

Новий італійський план передбачає скорочення зимового графіку опалення на два тижні і зменшення опалення в будинках і офісах. Температуру в приміщеннях загального користування обмежать до 19 градусів, а години опалення скоротять. Також передбачається збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел, включаючи вугілля.

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Італійські заходи з енергозбереження впроваджуються в тандемі з кроками щодо диверсифікації поставок з Росії. Контрольований державою нафтовий гігант Eni SpA планує збільшити газові потоки та імпорт скрапленого природного газу з альтернативних джерел, включаючи країни Африки, щоб замінити російські поставки.

6 вересня прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що Латвія та Євросоюз загалом мають витримати шантаж Кремля, який почав використовувати енергетичну залежність Європи від газу з Росії для політичного тиску.

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