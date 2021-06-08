Італія повністю переходить у білу ковід-зону. Календар по регіонах

Італія нарешті долає пандемію коронавірусу і переходить у білу ковід-зону. Такий результат контролю пандемії став можливим завдяки дотриманню карантинних правил та кампанії по вакцинації.

З 7 червня у білу ковід-зону перейшли:

У семи регіонах, де проживає майже 12 мільйонів громадян більше нема карантинних обмежень, бо вони перейшли в білу зону. У регіонах, що увійшли у білу ковід-зону комендантська година вже не діє.

Якщо нові штами коронавірусу змінять поточної динаміки затухання пандемії, з кінця місяця вся Італія стане безпечно білою.

У білій зоні із 7червня Сардинія, Фріулі-Венеція Джулія, Молізе, Лігурія, Венето, Умбрія та Абруццо.

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З 14 червня звільняться такі регіони:

З 14 червня в білу зону увійдуть Ломбардія, Лаціо, П’ємонт, Апулія, Емілія-Романья та провінція Тренто.

З 21 червня білими стануть ще 6 регіонів:

З 21 червня настане черга Сицилії, Марке, Тоскани, Калабрії, Кампанії та провінції Больцано.

З 28 червня у білу ковід-зону перейдуть:

З 28 червня останнім регіоном, у якому скасують карантинні правила буде Валле д’Аоста.



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