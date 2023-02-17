Італія позбавиться залежності від російського газу до кінця року

Італія планує покласти край своїй залежності від російського газу до кінця цього року. Про це заявив міністр промисловості Адольфо Урсо в інтерв’ю Il Messaggero, пише “Європейська правда”.

“З двома регазифікаційними заводами в П’ємбіно і Равенні, які почнуть працювати до літа, ми будемо вільні від Росії: вони вироблятимуть 10 мільярдів кубометрів газу, саме стільки, скільки було імпортовано з Москви минулого року”, – сказав Урсо.

За його словами, вже наступного року Італія може почати постачати газ до інших країн і незабаром стати європейським газовим хабом, в тому числі завдяки подвоєнню потоків через Трансадріатичний трубопровід з Азербайджану.

“Ми повинні зробити те ж саме на фронті електроенергії: ми можемо стати електричним хабом Середземномор’я, а з мегафабрикою Enel в Катанії – найбільшим виробником сонячних панелей в Європі. Майбутнє країни пов’язане з інвестиціями в “зелені” та цифрові технології: від батарей до напівпровідників, а також турбін, акумуляторів і саме панелей”, – додав міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила підтримку України з боку її уряду після того, як експрем’єр Сильвіо Берлусконі виступив з критичними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського.

Берлусконі вважає, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Це не перша скандальна заява лідера “Вперед, Італіє!”, присвячена вторгненню Росії в Україну.

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