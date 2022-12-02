Італія постачатиме зброю Україні до кінця 2023 року

Рада міністрів Італії на засіданні одноголосно ухвалила декрет про продовження постачання зброї Україні.

Про це повідомило італійське видання Corriere della Sera.

Для підтримки України окремої згоди від італійських законодавців не потрібно.

Відповідно до декрету, військова техніка й обладнання будуть надаватися Києву для боротьби з російським вторгненням протягом усього 2023 року.

Але щоб цей декрет набув чинності, його ще має схвалити парламент Італії.

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Після вторгнення Росії в Україну адміністрація колишнього прем’єр-міністра країни Маріо Драгі запровадила заходи, які дозволили відправляти зброю Києву, не запитуючи дозволу парламенту на кожну поставку.

Термін дії цієї угоди спливає наприкінці 2022 року. Тому коаліція, яка підтримує нинішнього прем’єр-міністра країни Джорджію Мелоні, спробувала продовжити її до 31 грудня 2023 року. Для цього політики внесли поправки в урядовий декрет, який наразі проходить через парламент.

Однак головна опозиційна група – лівоцентристська Демократична партія – поскаржилася, що декрет, про який ідеться, не має прямого стосунку до України, і звинуватила уряд у порушенні парламентських правил.

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У відповідь міністр зі зв’язків із парламентом Лука Чіріані заявив, що уряд розгляне можливість проведення цього заходу окремим декретом, забезпечивши при цьому його якнайшвидше затвердження.

На початку листопада представник правлячої коаліції повідомив, що Італія готує шостий пакет озброєнь для України, включно із системами протиповітряної оборони, про які просив Київ

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто пообіцяв продовжити постачання озброєнь у терміни та способами, узгодженими із союзниками НАТО та урядом України.

Демократична партія також підтримує Україну, тоді як інші ліві опозиційні сили хочуть, щоб уряд змістив акцент з відправки зброї на активізацію дипломатичних переговорів.

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