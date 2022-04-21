Італія постачатиме зброю Україні

Парламент Італії практично одноголосно прийняв рішення про постачання зброї в Україну. За словами глави уряду, санкції не зупинять війська в короткостроковій перспективі.

Про це розповів глава уряду Маріо Драгі в інтерв’ю “Corriere della Sera”.

Він заявив, що українцям необхідно дозволити захищати себе.

“Санкції необхідні для ослаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям безпосередньо, що ми й робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здавайтеся, приймайте рабство і підпорядкування – це суперечить нашим європейським цінностям”, – сказав Драгі.

За його словами, він не бачить жодних ознак того, що українці змиряться з російською окупацією.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!