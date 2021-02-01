Італія починає другу фазу масової вакцинації від Covid-19

Із деякою затримкою через скорочення поставок вакцини Pfiser, Moderna і Astrazeneca, в Італії починається друга фаза масової вакцинації населення.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Попередній план, розроблений Комісаром по надзвичайній ситуації Доменіко Аркурі, передбачав її початок із кінця січня 2021, проте, затримка із поставками по усій Європі його змінили.

Затримка означає, що анулювання карантинних обмежень так само відкладаються. Адже, влада Італії та ЄС, не раз наголошувала що суспільство зможе повернутися до звичайного життя лише після масової вакцинації населення, яка дозволить виробитися колективному імунітету.

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ПЕРША ФАЗА вакцинації від Covid-19

Під час першої фази, щеплення отримав медперсонал та працівники медичних закладів.

Одночасно із ними вакцинували літніх людей, які живуть у будинках престарілих.

ДРУГА ФАЗА вакцинації від Covid-19

Друга фаза передбачає вакцинацію осіб, старших 80 років. В цю категорію входять понад 4 мільйони та 400 тисяч жителів Італії.

ЯК ПРОХОДИТИМЕ ДРУГА ФАЗА ПО РЕГІОНАХ ІТАЛІЇ

У різних регіонах друга фаза вакцинації проходитиме із різною швидкістю. Її визначає регіональна адміністрація.

Наприклад, у Трентіно-Альто-Адідже масове щеплення вже почалося.

У Лаціо, бронювання для бажаючих відкрили 1 лютого 2021. За кілька годин сайт регіону не витримав наплив бажаючих та перестав працювати.

У регіонах Пул’я, Умбрія і Валле д’Аоста кампанія почнеться 8-го лютого.

За цим прийде черга Венето, Фріулі, Лігурія і Кампанії.

У Ломбардії масове щеплення літніх починається 25-26 березня.

Губернатори деяких регіонів ще неповідомили дату початку другої фази у їх регіоні.

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ВАКЦИНАЦІЯ УКРАЇНЦІ В ІТАЛІЇ

У цьому пості я не вдаватимуся у деталі процесу вакцинації другої фази.

Враховуючи те, що середній вік українців в Італії становить 45 років, бажаючим доведеться чекати на отримання вакцини ще кілька місяців.

Багато українок в Італії працює доглядальницями, тому у них буде час спостерігати за дією вакцини на стан здоров’я їх підопічних, працедавців та медиків, які отримали вакцину першими, щоб вирішити для себе вакцинуватися, чи ні.

Вакцинація від коронавірусу є добровільною. Проте, кожен із щеплених буде внесений у базу даних ЄС та отримає вакцинаційний паспорт.

Не виключено, що для тих, хто відмовиться від щеплення будуть введені певні обмеження.

Зокрема, ним може бути пропуск через кордон ЄС, або робота у контакті із великою кількістю людей, чи вразливими категоріями населення.

Введення паспортів вакцинації від COVID-19 активно обговорюється на міждержавному рівні. Ба більше того, багато країн ЄС вже самостійно впроваджують такі “паспорти”.

Марінанна Сороневич

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