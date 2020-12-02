Уряд країни має змогу закупити 202 мільйони доз вакцин проти Covid від різних компаній

Уряд Італії планує провести масову безкоштовну вакцинацію від коронавірусу на початку наступного року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца, повідомляє Reuters.

«Ми нарешті бачимо землю, у нас є чіткий шлях до безпечної гавані… Цілком імовірно, що з січня у нас будуть перші вакцини», ─ сказав Сперанца у Сенаті.

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За його словами, уряд Італії має змогу закупити 202 мільйони доз вакцин від різних компаній і чекає дозволу на їх використання від європейських органів з контролю за ліками.

Міністр повідомив, що основна частина кампанії з вакцинації очікується навесні та влітку наступного року. Першими планують вакцинувати медичних і соціальних працівників, мешканців і персонал будинків для людей літнього віку, аби охопити людей із вищими факторами ризику. Для допомоги уряд має намір залучити військових.

Наразі в Італії триває загальнонаціональний локдаун, що був запроваджений 4 листопада.

Уряд планує ввести обмеження на поїздки за кордон та між регіонами в середині країни на час різдвяних свят.

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За даними порталу Worldometer, в Італії зареєстровано понад 1,6 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 56 361 летальний.

2 грудня стало відомо, що Британія першою в світі схвалила вакцину Pfizer та BioNTech.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

За останніми даними Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

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