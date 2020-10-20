Голова уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що країні потрібно уникнути повторного запровадження загальнонаціонального локдауну.

Як передає Укрінформ, про це інформує Reuters.

Джузеппе Конте заявив, що головною метою нових урядових обмежень є уникнення сплеску інфекцій, що може призвести до поновлення загальнодержавного локдауну.

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Урядовий указ, який він підписав у вівторок, запроваджує нові обмеження на громадські збори, роботу ресторанів, заняття спортом та шкільне навчання після того, як в Італії минулого тижня кількість щоденних випадків коронавірусу збільшилася вдвічі — близько 6 000 заражень зафіксували у суботу.

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“Ми повинні уникнути загального карантину, адже економіка країни знову почала працювати”, – сказав Конте на пресконференції.

Незважаючи на величезну кількість нових позитивних, яка перебільшує пікову кількість зареєстрований 21 березня під час карантину, загальна ситуація не є настільки трагічною.

Італійські лікарі та науковці мають більше знань та досвіду лікування цієї хвороби, тому кількість смертей від коронавірусу є порівняно невисокою.

Тим не менше, розповсюдження коронавірусу в країні хвилює італійський уряд та адміністрації регіонів. Зокрема, було введено додаткові на карантинні обмеження у регіоні Кампанія та Ломбардія. Незабаром очікується введення нових обмежуючих правил на всій території країни.

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