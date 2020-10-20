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Італія прагне уникнути повторного загального карантину новими обмеженням

Голова уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що країні потрібно уникнути повторного запровадження загальнонаціонального локдауну.

Як передає Укрінформ, про це інформує Reuters.

Джузеппе Конте заявив, що головною метою нових урядових обмежень є уникнення сплеску інфекцій, що може призвести до поновлення загальнодержавного локдауну.

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Урядовий указ, який він підписав у вівторок, запроваджує нові обмеження на громадські збори, роботу ресторанів, заняття спортом та шкільне навчання після того, як в Італії минулого тижня кількість щоденних випадків коронавірусу збільшилася вдвічі — близько 6 000 заражень зафіксували у суботу.

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“Ми повинні уникнути загального карантину, адже економіка країни знову почала працювати”, – сказав Конте на пресконференції.

Незважаючи на величезну кількість нових позитивних, яка перебільшує пікову кількість зареєстрований 21 березня під час карантину, загальна ситуація не є настільки трагічною.

Італійські лікарі та науковці мають більше знань та досвіду лікування цієї хвороби, тому кількість смертей від коронавірусу є порівняно невисокою.

Тим не менше, розповсюдження коронавірусу в країні хвилює італійський уряд та адміністрації регіонів. Зокрема, було введено додаткові на карантинні обмеження у регіоні Кампанія та Ломбардія. Незабаром очікується введення нових обмежуючих правил на всій території країни.

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