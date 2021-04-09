Італія призупинила вакцинацію AstraZeneca людей до 60 років

Італія рекомендує використовувати вакцину AstraZeneca проти коронавірусу для людей старше 60 років через побоювання утворення тромбів у людей молодшого віку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The Local із посиланням на заяву радника італійського уряду з питань боротьби з коронавірусною кризою Франко Локателлі.

Зазначається, що рішення «рекомендувати переважне використання особами старше 60 років» було ухвалено за кілька годин після того, як Європейська агенція з лікарських засобів (ЕМА) підтвердила зв’язок після вакцинації препаратом AstraZeneca та утворенням тромбів.

Утім, за словами Локателлі, дані щодо тромбозу пов’язані з введенням лише першої дози вакцини AstraZeneca. Таким чином, люди молодше 60 років не повинні натрапляти на труднощі в отриманні другої і останньої дози цього препарату.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 7 квітня, Європейська агенція з лікарських засобів дійшла висновку, що між вакциною AstraZeneca та рідкісними випадками утворення тромбів можливий зв’язок.

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Як зазначив регулятор, випадки тромбозу вкрай рідкісні, але можливе утворення тромбів має бути внесено до списку рідкісних побічних ефектів після вакцинації AstraZeneca. Водночас ЕМА запевнила, що користь від застосування вакцини набагато перевищує можливі ризики.

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Вже кілька країн, включаючи Іспанію, Філіппіни та Південну Корею, обмежили використання препарату AstraZeneca у людей до 60 років.

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