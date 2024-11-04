Італія стикається з серйозною демографічною проблемою: за перші сім місяців 2023 року показник народжуваності знизився на 2,1%. У відповідь на цю ситуацію країна запроваджує нову ініціативу, що отримала назву «шокова терапія», яка має на меті збільшення народжуваності.

Чому необхідні зміни?

Глава фонду сприяння народжуваності Джіджі Де Пало підкреслив, що Україні потрібно об’єднати зусилля компаній, банків, міст і політичних партій для досягнення позитивних результатів. Він зазначив, що утримання однієї дитини до 18 років обходиться державі в 178 тисяч євро. Однак багато молодих людей покидають Італію, щоб знайти кращі умови життя в інших країнах, що негативно впливає на економіку.

Текучість населення

Після кризи 2008 року народжуваність в Італії продовжує знижуватися. Багато італійок відкладають планування дітей до 30 років через труднощі з пошуком роботи та житла. Це призводить до того, що коефіцієнт народжуваності в країні становить лише 1,21 дитини на жінку, в той час як для стабільної економіки необхідно досягти рівня 2,1.

Пропозиції влади

Де Пало пропонує запровадити податкові пільги для сімей з дітьми, надихаючись досвідом Франції, яка займає перше місце в Європі за кількістю новонароджених. У Франції держава знижує податки в залежності від кількості дітей у родині, що стимулює народжуваність.

Законодавчі ініціативи

Нещодавно Італія також ухвалила закон, що забороняє парам виїзд за кордон для народження дітей через сурогатне материнство. Цей закон був підтриманий Сенатом 84 голосами «за» і 58 — «проти», але викликав критику, оскільки багато вважають його дискримінаційним по відношенню до ЛГБТ-пар, які й без того стикаються з труднощами в усиновленні та штучному заплідненні.

Висновок

Італія стоїть на порозі важливих змін у своїй демографічній політиці. Запровадження «шокової терапії» може стати необхідним кроком для стабілізації населення та підтримки економіки. Проте успіх цих ініціатив залежатиме від здатності уряду об’єднати різні соціальні групи та забезпечити реальні умови для поліпшення життя молодих родин.

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