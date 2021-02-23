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Італія продовжила заборону на поїздки між регіонами ще на один місяць

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Уряд Італії затвердив рішення щодо продовження чинної заборони на поїздки між усіма регіонами до 27 березня.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на The Local.

Заборона, яка є частиною загальнодержавних обмежень, спрямованих на зупинення поширення коронавірусу, була введена попереднім урядом Джузеппе Конте і повинна була закінчитися в четвер.

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Новий уряд Маріо Драгі також посилив обмеження відвідування друзів та родичів, згідно з якими не більше двох дорослих можуть відвідувати будинок іншої людини.

“Важливо продовжувати застосовувати обмеження через поширення штамів коронавірусу”, – сказав міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

Заборона поширюється на всі необов’язкові поїздки між усіма регіонами, незалежно від того, в якій зоні вони перебувають за багаторівневою системою обмежень в Італії.

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Регіональна заборона на поїздки не поширюється на поїздки з метою роботи, здоров’я чи надзвичайних ситуацій, а також на тих, хто потребує поїздки для повернення додому.

Подорожі всередині Італії для туризму залишаються забороненими.

Уряд також розширив правило, згідно з яким не більше двох дорослих (плюс їхні діти до 14 років) можуть відвідувати інше домогосподарство і не частіше одного разу на день. Однак правило не поширюється на райони, оголошені червоними зонами, тобто в цих районах більше взагалі не дозволятимуться такі візити.

Раніше уряд Італії продовжив заборону на відкриття гірськолижних курортів до 5 березня.

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