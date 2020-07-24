Італія продовжила надзвичайні карантинні заходи до 31 жовтня

Італія продовжила до 31 жовтня дію надзвичайних правил, спрямованих на уповільнення поширення Covid-19.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте і міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца підписали законопроєкт, рішення було схвалено Сенатом.

Документ зобов’язує уряд “продовжити превентивні заходи, передбачені указом прем’єр-міністра від 11 червня, і посилити контроль за прибуттям з країн за межами Шенгенської зони”.

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Діючі заходи включають зобов’язання носити маски для обличчя в громадському транспорті і в магазинах, ресторанах, громадських установах, лікарнях і на робочих місцях, де люди не можуть перебувати на відстані хоча б 1 метр один від одного.

Також продовжено заборону на в’їзд і транзит через Італію тих, хто був в 13 країнах протягом попередніх двох тижнів. До списку країн входять Вірменія, Бахрейн, Бангладеш, Бразилія, Боснія і Герцеговина, Чилі, Кувейт, Північна Македонія, Молдова, Оман, Панама, Перу, Домініканська республіка.

Це країни, які “мають високий відсоток захворюваності вірусом по відношенню до населення і дуже низьку стійкість систем профілактики і контролю”.

Італійці, що знаходяться в цих країнах, можуть повернутися в Італію, але повинні залишатися в карантині протягом 14 днів. Та ж міра застосовується до тих, хто прибуває зі Сполучених Штатів.

“Карантин потрібен для всіх прибулих з країн, що не входять до Шенгенської зони, в якості запобіжного заходу, щоб уникнути поширення інфекції”, – йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що Італія швидше за все продовжить надзвичайний стан, введений через коронавірусну кризу – термін його дії спливає 31 липня.