За повідомленням Міністра культури Даріо Франческіні Італія виділить 2 мільйони євро на підтримку українських митців, що проживають в Італії.

Двадцять найбільших культурних фондів Італії, що представляють різні галузі мистецтва – від архітектури до театрального мистецтва доєднатись до ініціативи Міністра та висловили свою готовність надати всебічну підтримку українським творчим студіям.

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