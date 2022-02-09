Італія скасувала обов’язкове носіння масок на вулицях

Уряд Італії скасував зобов’язання носити маски на вулиці у відповідь на покращення ситуації з поширенням коронавірусу.

В уряді також заявили, що мають на меті послабити чинні обмеження щодо відвідуваності стадіонів.

Згідно з новими правилами, оголошеними міністром охорони здоров’я Роберто Сперанца, з 11 лютого до 31 березня носити захисні маски потрібно буде лише в місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях.

Раніше Сперанца та міністр спорту Італії Валентина Веццалі заявили, що уряд планує збільшити ліміти відвідуваності на спортивних стадіонах країни з 1 березня.

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У заяві міністрів йдеться, що з цієї дати вони мають намір підняти рівень відвідуваності до 75% місткості для відкритих стадіонів та до 60% для критих стадіонів. Зараз відповідні обмеження становлять 50% зовні та 35% усередині.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 8 лютого зафіксували 398 240 480 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). Зокрема виявлена 5 769 241 смерть, одужали 317 751 963 особи.

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