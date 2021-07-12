Італія має намір оскаржити рішення Хорватії, яка попросила ЄС захистити назву солодкого десертного вина prošek, виробленого в південній частині Далмації, назва якого нагадує легендарне італійське ігристе вино просекко.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Euractiv.

Єдине, що об’єднує вина “прошек” і “просекко”, – це, за загальним визнанням, схожа назва, так як вони відрізняються практично за всіма органолептичними якостями та характеристиками.

Однак з моменту приєднання Хорватії до ЄС Італія так і не змогла позбутися можливості того, що Брюссель може надати певний захист солодкому вину Далмації відповідно до дуже суворих законів про товарні знаки блоку.

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Суперечка щодо назви почалася ще в 2013 році, коли Хорватія вперше подала заявку про захист традиційного терміна “prošek”. У той час всі заявки, що стосувалися традиційних умов, були призупинені, тому що проходив тривалий процес перегляду, щоб привести регулювання з цього питання у відповідність до Лісабонського договору.

Ці заявки були знову розглянуті в 2019 році після прийняття підзаконних актів, і тепер Комісія приступила до обробки відкладених справ, в тому числі хорватської заявки.

Традиційні терміни для вин призначені для того, щоб передати споживачам певну інформацію про характеристики продукту, наприклад, слова “жовтувато-коричневий” і “рубіновий” використовують для вин Порто, або “vin de pays” або “grand cru” для французьких вин.

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Хоча традиційні терміни іноді пов’язані зі схемою якості захищеного позначення походження ЄС, вони не є частиною системи географічних позначень, яка гарантує найвищу форму захисту харчових продуктів в Європі.

Нагадаємо, 2 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який дозволив використання назви “шампанське” лише щодо вироблених у Росії вин та зобов’язав виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в “ігристе вино”.

Через це компанія Moet Hennessy, що виробляє продукцію ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot та інші зупинила постачання до Росії.

Варто зауважити, що на території ЄС на переважній більшості держав європейського континенту, включаючи Україну, діє протилежне правило – “шампанським” можна називати лише продукцію вироблену в Шампані, оскільки це вважається захищеною географічною назвою. Цю вимогу у Європі досі не визнавали лише РФ та Білорусь.

Пізніше французька компанія LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) оголосила, що має намір виконувати на російському ринку підписане Путіним рішення.



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