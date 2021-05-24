Переможцем пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який цього року відбувся в Роттердамі в Нідерландах, став гурт Maneskin, який представляв Італію. Він набрав загалом 524 бали (206 від журі й 318 від глядачів).

Результати оголосили в прямому етері фіналу «Євробачення».

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Класифіка переможців Євробачення-2021

На другому місці з 499 балами (248 від журі й 251 від глядачів) — Франція, яку представляла Барбара Праві. На третьому з 432 балами (267 від журі й 165 від глядачів) — Швейцарія (виконавець Gjon’s Tears); на четвертому з 378 балами (198 від журі й 180 від глядачів) — Ісландія (гурт Da∂i Freyr og Gagnamagni∂). Виступ цієї країни єдиний показували в записі, бо у двох членів делегації виявили COVID-19.

Україна, яку представляв гурт Go_A, загалом отримала 364 бали (97 балів від національного журі й 267 балів від глядачів), посівши п’яте місце.

Голоси національного журі за Україну

Голоси національного журі за нашу країну розподілилися так: Ізраїль — 4 бали; Мальта — 5 балів; Азербайджан — 6 балів; Норвегія — 3 бали; Італія — 1 бал; Греція — 1 бал; Ірландія — 6 балів; Бельгія — 10 балів; Німеччина — 5 балів; Португалія — 2 бали; Ісландія — 3 бали; Румунія — 5 балів; Грузія — 7 балів; Литва — 12 балів; Швеція — 8 балів; Нідерланди — 3 бали.

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