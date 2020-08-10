Італія Україні передасть дані про її громадян, що воюють на Донбасі

Україна передасть Італії інформацію про 20 італійських найманців, що беруть участь у війні на Донбасі на стороні окупаційних військ Російської Федерації.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі у Римі із міністеркою МВС Італії Лучаною Ламорджезе, інформує пресслужба МВС у середу, 5 серпня.

“Вдячний Республіці Італія за послідовну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Вже три італійці отримали реальні терміни ув’язнення за участь на Донбасі в проросійських незаконних збройних формуваннях, і ще понад 20 громадян Італії, за нашою інформацією, брали участь у таких НЗФ. Сподіваюся, справедливий вирок отримають й інші учасники терористичних організацій, не залежно від країни перебування”, – сказав Арсен Аваков.

Про те, що Україна передасть Італії інформацію ще про 20 найманців, очільник МВС повідомив у твіттері.

Як інформувала “Новинарня“, на початку липня 2019 року суд італійського міста Генуя виніс вироки трьом бойовикам, які воювали у складі проросійських військових формувань на Донбасі проти України.

Чоловіків звинуватили у вербуванні та веденні незаконних воєнних дій на користь іноземної держави. 35-річного італійця Антоніо Катальдо та 39-річного албанця Олсі Крутані засудили до 2 років 8 місяців ув’язнення, а 26-річному молдованину Володимиру Вербицькому дали 1 рік і 4 місяці позбавлення волі.

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