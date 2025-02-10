Італія оголосила про запуск нової ініціативи на підтримку енергетичної стійкості міст України, інвестуючи 2 мільйони євро в проєкт, спрямований на покращення енергетичної інфраструктури та підтримку відновлювальної енергетики. Угоду про цей проєкт було підписано послом Італії в Україні Карло Формозою та Програмою ООН з довкілля (ЮНЕП).

Мета проєкту: сталий розвиток енергетичної системи України

Ініціатива, фінансована урядом Італії, передбачає інтеграцію відновлювальних джерел енергії в енергосистему України. Основним акцентом є використання сонячної фотоелектричної енергії та розробка мікромереж для підвищення енергетичної автономії українських міст. Проєкт також фокусується на підвищенні енергоефективності та безпеки енергетичних мереж, що є важливою складовою відновлення енергетичної інфраструктури після руйнувань, спричинених війною.

Посол Італії в Україні Карло Формоза пояснив, що проєкт включатиме детальний аналіз можливостей для впровадження відновлювальних джерел енергії, таких як сонячні панелі, а також буде розроблено комплексну модель для стійкого енергетичного планування міст. Важливим аспектом є також навчання та передача технологій місцевим експертам в Україні.

Навчання та передача технологій

Ключовим елементом проєкту є навчання та підвищення кваліфікації українських спеціалістів у галузі енергетики. Спільно з італійськими та українськими експертами буде створено платформу для розвитку місцевих компетенцій у сфері сталого управління енергетичними ресурсами, що дозволить Україні ефективніше впроваджувати сучасні технології для зменшення споживання енергії та підвищення її ефективності.

Підтримка енергетичного переходу та інвестиції

Італія також пообіцяла підтримати український уряд у розробці довгострокової політики енергетичного переходу, що включатиме залучення інвестицій в сектор відновлювальної енергетики. Ця стратегічна ініціатива покликана зміцнити енергетичну безпеку України та допомогти у відновленні інфраструктури країни після війни.

Співпраця з міжнародними партнерами

Проєкт, розроблений у партнерстві з ЮНЕП, є частиною більших зусиль Італії щодо підтримки відновлення енергетичної безпеки України. Загальний бюджет для ініціатив Італії в Україні, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури, складає 125 мільйонів євро. Це частина стратегічної співпраці з міжнародними установами та партнерами для забезпечення сталого розвитку та енергетичної незалежності України.

Висновки

Італія робить важливий крок на підтримку України в умовах війни, сприяючи відновленню та модернізації енергетичної інфраструктури. Запуск цього проєкту є важливим кроком до досягнення енергетичної стійкості міст та забезпечення сталого енергетичного майбутнього України. Італія продовжує активно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб підтримати відновлення України та забезпечити її енергетичну безпеку.

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