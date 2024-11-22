Боротьба за майбутнє під час війни. Італія інвестує €200 мільйонів у відновлення енергомережі України.

Італія виділяє 200 мільйонів євро для відновлення енергосистеми України, пошкодженої російськими атаками. Цей важливий крок анонсував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час пленарного засідання Італійсько-українського бізнес-форуму 20 листопада.

“Ми прагнемо працювати над відновленням України вже зараз, попри війну. І тому вирішили інвестувати 200 мільйонів євро у відбудову електромережі, пошкодженої російськими атаками. Ми не можемо допустити, щоб зима стала союзником Росії,” — заявив Таяні.

Також він зазначив, що після завершення війни Україна зможе розраховувати на “захисну парасольку НАТО”, яка забезпечить гарантії безпеки від можливих атак з боку Росії чи інших країн.

Ця ініціатива демонструє, що міжнародна спільнота підтримує Україну як у короткостроковій перспективі, допомагаючи пережити складну зиму, так і в довгостроковій — через гарантування стабільності та безпеки.

Чому це важливо:

Італія демонструє лідерство в європейській підтримці України, активно інвестуючи у відновлення інфраструктури.

Рішення спрямоване не лише на відбудову, а й на недопущення гуманітарної кризи взимку.

Підтримка НАТО є важливим сигналом довіри до України як майбутнього партнера Альянсу.

Це рішення також перегукується з позиціями США, Німеччини та Франції, які підтримують посилення українських можливостей у боротьбі з агресором.

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