Італія і Франція публічно посварилися. Рим вимагає вибачень

Поміж Італією та Францією спалахнув дипломатичний скандал, що вже став причиною скасування офіційного візиту глави італійського МЗС до Парижа. Все через висловлювання французької сторони з питання міграції, пише Reuters.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повинен був відправитися в четвер до Франції, але скасував візит в останню хвилину. Рішення було прийнято після того, як міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін звинуватив італійський уряд у провалі боротьби з незаконною міграцією.

За його словами чинна прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні “не змогла вирішити міграційні проблеми, завдяки яким вона була обрана”. Також Дарманін висловив думку, що Мелоні “брехала” виборцям, коли обіцяла покласти край міграційній кризі.

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В італійському уряді ці заяви резонно визнали “образою” на адресу країни і особисто прем’єр-міністра.

“Якщо хтось ображає безпідставно, найменше, що вони можуть зробити, — це вибачитися. В даному випадку він образив всіх італійців, а також Уряд і прем’єр-міністра”, — заявив глава МЗС Італії.

У четвер офіційний Париж поспішив зробити заяву, в якій запевнив Рим у своїй готовності тісно співпрацювати, але Таяні все одно відмовився їхати в Париж.

Пізніше він заявив, що Париж, здається, зрозумів “серйозну помилку”.

“З нашого боку немає наміру розривати відносини або мати негативні відносини з Францією. Я сподіваюся, що ця полеміка скоро закінчиться”, – заявив дипломат.

Відносини Франції з Італією

Проблема імміграції є гарячою темою для Франції та Італії. При цьому погляди Риму і Парижа на неї були схожими, поки Італією керував Маріо Драгі. Але після обрання право-консервативної Джорджії Мелоні прем’єр-міністром Італії в жовтні минулого року, відносини двох країн різко охололи, оскільки Франція традиційно більш ліва.

У лютому між Італією і Францією спалахнув невеликий скандал, мимовільним учасником якого виявився президент України Володимир Зеленський. Тоді прем’єр Джорджія Мелоні публічно образилася, що її не покликали на спільну вечерю з українським президентом у Парижі, де Зеленського пригощали Макрон і Шольц.

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