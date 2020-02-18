“Не дам нікому ні копійки” – реакція заробітчанина на вимогу сплатити податки в Україні

В соціальній мережі Facebook поширюється пост, автором якого є 25-літній українець Роман Ялч. В ньому чоловік, що був вимушений поїхати працювати за кордон, прокоментував намір уряду оподатковувати доходи заробітчан.

“Так от, я тут прочитав, що заробітчани мають платити податок… мов не важливо, де ти працюєш у нас чи в іншій країні. Ти громадянин України і ти маєш…

У мене питання – ви там часом не о***ли? Замість того аби зробити робочі місця і гідну зарплату, ви змушуєте людей виїзджати на заводи в ж**у і відвучати себе там рабами, а в кінці просто збиваєте з них бабки?”, – гнівно пише українець.

“Не дам нікому ні копійки. Нехай хоть депортують і позбавлять громадянства. Нехай хоч сам презедент прийде мене зустрічати на кордоні. Чому я мушу робити десь, залишивши всіх своїх шоб вижити, а з мене просять податки? Чому найти роботу у с**ній польщі чи чехії лекше ніж в моїй країні? Для того аби хтось забрав те, що я чесно заробив!” – продовжує Ялч.

Згідно до допису в соціальній мережі, чоловік спробував себе у низці професій на батьківщині. Так, він працював продавцем, кухарем, вантажником, різноробом, звукорежисером, піарником, оператором, фотографом, стрімером, журналістом і навіть телеведучим. Однак, заробити ні на квартиру, ні на машину, чи навіть на достатній рівень життя йому не вдалося.

“Дітей не нагодуєш патріотизмом, жінці не купиш нічого за любов до своєї країни, а батькам не допоможеш байками про світле завтра”, – аргументує Ялч.

Пост в соціальній мережі Facebook був поширений вже майже 5 тисяч раз і зібрав біля 6 тисяч лайків.