15 листопада Італія може ввести повторний суворий карантин

15 листопада влада Італії вирішить чи вводити новий загальний карантин на усій території країни. Усе залежатиме чи зміниться епідеміологічна крива.

Італія підходить до можливості введення повторного загального локдауну, такий як Італія пережила навесні.

Кілька днів тому, таку гіпотезу висували італійські медики. Тепер уряд Італії також не виключає цю можливість.

Повідомляє Маріанна Сороневич на сторінках “Української газети в Італії“.

Врятувати від загального карантину може лише зміна статистики, а саме: зменшення приросту нових хворих.

11 листопада ще п’ять італійських регіонів через погіршення ситуації з коронавірусом перейдуть до “помаранчевої зони” з жорсткішим карантином, що означає закриття ресторанів та обмеження в’їзду-виїзду з регіону – Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria і Umbria. А Alto Adige стала червоною.

У деяких районах країни починають вичерпуватися місця у ковід-лікарнях та відділеннях інтенсивної терапії.

Щодня в Італії виявляють близько 30 000 нових випадків захворювання на коронавірус. Рівень позитивних тестів становить 17,1%.

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Нагадую, із шостого листопада уряд увів нові правила соціальної поведінки поділивши країну на кольорові зони. Було введено комендантську годину та жорсткі обмеження соціального життя.

Проте відсоток позитивних аналізів, від загальної кількості зроблених, продовжує коливатися у межах 16-17 відсотків. Якщо цей показник не зменшиться уряд буде вимушений вести суворий карантин.

Подальше життя італійського суспільства залежить від поведінки кожного із нас. Епідеміологи закликають якнайбільше обмежити наші соціальні контакти, щоб зберегти своє здоров’я, та не поповнювати сумну статистику пандемії коронавірусу.

Бережімся!

Увага! Із 6 листопада в Італії діють карантинні правила для кожної із зон. Ознайомтеся із ними тут.

®Маріанна Сороневич

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