3 найкращі і недорогі містечка для подорожей Італією цього року

Італія — це одне з найпопулярніших туристичних напрямків, і хоча знамениті місця, як Рим чи Венеція, завжди приваблюють мільйони відвідувачів, для тих, хто хоче насолодитися красою країни без великих витрат, є інші варіанти. У 2025 році можна знайти кілька невеликих, але чарівних містечок, які не тільки пропонують чудовий відпочинок, але й залишають враження від подорожі, без натовпів туристів і за помірні ціни.

Чівіта-ді-Баньореджо — місто, що зберегло свою середньовічну атмосферу

Чівіта-ді-Баньореджо, відоме як «вмираюче місто», — це старовинне містечко, яке не залишить байдужим жодного туриста. Розташоване на високому пагорбі, воно зберегло свою атмосферу середньовічного поселення, а дістатися сюди можна тільки пішохідним мостом. Зараз населення міста складає лише 11 осіб, що робить його одним із найменших населених пунктів в Італії.

Ціни: Відвідування Чівіта-ді-Баньореджо коштує лише 3 євро. А для тих, хто хоче залишитися на ніч, ціни на гостьові будинки починаються від $68.

Що варто побачити: Обов’язково варто побачити ворота Санта-Марії, церкву Сан-Донато VII століття, а також традиційний ресторан Alma Civita, що знаходиться в середньовічному будинку.

Тропеа — ідеальне місце для пляжного відпочинку

Розташоване на південному заході Італії, містечко Тропеа — це справжня перлина Калабрії, яке приваблює туристів завдяки своїм приголомшливим пляжам, скелястим утворенням і пастельним будинкам. Тут зосереджено все, що потрібно для ідеального відпочинку на морі: від золото-піщаних пляжів до чистих бірюзових вод. Легенда стверджує, що це місто заснував сам герой Геракл, що додає місцевості ще більше магії.

Ціни: Одним із привабливих моментів Тропеї є доступність — можна зняти гостьовий будинок лише за $26 за ніч. Тропеа чудово підходить для тих, хто хоче насолодитися морем і атмосферою без величезних витрат.

Що варто побачити: Крім пляжів, варто відвідати нормандський собор XII століття і монастир Санта-Марія-дель-Ізола, розташований на високій скелі з видом на море.

Альберобелло — місто, яке варто дослідити через його унікальні будівлі

Альберобелло — це одне з найцікавіших містечок Апулії, яке прославилось завдяки своїм унікальним кам’яним хатинам з конічними дахами, відомими як труллі. Це містечко є частиною світової спадщини ЮНЕСКО, і його білі кам’яні будівлі та вузькі вулички створюють неймовірну атмосферу. Ось де можна побачити, як традиційне і сучасне поєднуються — багато труллі мають адаптовані інтер’єри для комфортного життя.

Ціни: Альберобелло — це також недорогий напрямок. Зупинитися у стильному труллі з двома спальнями можна за $115 за ніч. Готелі у стилі труллі починаються від $68 за ніч.

Що варто побачити: Крім труллі, варто прогулятись по брукованих вулицях, заблукати в лабіринті та насолодитися унікальною архітектурою. Тут також можна знайти безліч маленьких кафе та ресторанчиків, що пропонують місцеву кухню.

Висновок: Італія без натовпів туристів за помірну ціну

Ці три містечка — Тропеа, Альберобелло та Чівіта-ді-Баньореджо — є ідеальними варіантами для тих, хто хоче насолодитися Італією без величезних витрат і натовпів туристів. Вони пропонують все, що потрібно для чудової відпустки: унікальну архітектуру, захоплюючі природні пейзажі, багату історію і, що найголовніше, доступні ціни. Тому, якщо ви хочете відкрити для себе нову Італію, ці три містечка стануть чудовим вибором цього року.

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