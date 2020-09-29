3 італійців, що воювали на Донбасі за бойовиків, засуджено до ув’язнення

За участь на Донбасі в проросійських незаконних збройних формуваннях трьох італійців на батьківщині засуджено до ув’язнення.

Як йдеться у повідомленні на сайті МВС, про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Італійської Республіки Лучаною Ламорджезе в Римі.

Очільник МВС України подякував за чітку позицію Італії щодо італійських найманців, які воюють на боці російських незаконних збройних формувань на сході України.

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«Вдячний Республіці Італія за послідовну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Вже 3 італійців отримали реальні терміни ув’язнення за участь на Донбасі в проросійських незаконних збройних формуваннях, і ще понад 20 громадян Італії, за нашою інформацією, брали участь у таких НЗФ. Сподіваюся, справедливий вирок отримають й інші учасники терористичних організацій, не залежно від країни перебування», – сказав Аваков.

Він наголосив на неприпустимості діяльності так званих представництв «ДНР/ЛНР» на території Італії.

За словами Авакова, такі громадські організації, які не мають і не можуть мати жодного офіційного дипломатичного статусу, можуть бути залучені до незаконної та терористичної діяльності. Зокрема, до вербування радикальних бойовиків для участі у НЗФ на тимчасово окупованих територіях.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення співпраці між двома країнами, зокрема, в питаннях кіберзагроз, боротьбі з транснаціональною злочинністю, та нелегальною міграцією.

Досягнуто домовленості про обмін досвідом між українськими та італійськими правоохоронцями. Йдеться про спільне навчання та стажування українських поліцейських в Італії. Крім того, наші правоохоронці готові поділитися з італійськими колегами досвідом роботи поліції діалогу, боротьби з домашнім насиллям та протидії розповсюдження наркотиків через інтернет.

Також повідомляється, що Україна делегує в посольство в Італії представника МВС. Це посилить та розширить співробітництво між країнами в рамках боротьби з організованою злочинність, наркотрафіком та незаконною міграцією.

Згідно з повідомленням, своєю чергою італійська сторона позитивно оцінила рішення про призначення Авакова головою української частини Українсько-Італійської робочої групи та висловила сподівання на подальше поглиблення співпраці.

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