В Італії повністю вакциновані від вірусу вже понад 69,78 відсотків жителів країни віком від 12 років. До кінця вересня італійська влада планує вакцинувати 80 відсотків дорослого населення.

В Італії повністю вакциновані від коронавірусу вже 37.690.148 мільйона осіб, що становить 69,78 відсотків населення країни віком від 12 років.

Про це повідомив спеціальний комісар з питань коронавірусної інфекції Франческо Фільюоло. За його словами, до кінця вересня Італія планує вакцинувати 80 відсотків дорослих та досягнути таким чином колективного імунітету.

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Тим часом у країні тривають протести проти обмежень, які уряд ухвалив через зростання кількості інфікувань коронавірусом. З 6 серпня люди, які хочуть відвідати ресторан чи музей, будуть повинні надати негативний тест або підтердження вакцинації (принаймні одною дозою) чи одужання від COVID-19.

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Італійський уряд також ухвалив рішення про обов’язкову вакцинацію вчителів. Це дозволить розпочати у вересні навчальний рік без дистанційного навчання.

Нагадаємо, що 27 липня Національний інститут охорони здоров’я Італії (ISS) Італії повідомив, що 99 відсотків померлих за останні пів року від COVID-19 жителів країни не отримали повну вакцинацію від коронавірусу.

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