Третина російських дипломатів, акредитованих в Італії, збирає секретну інформацію для своєї країни.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на La Repubblica.

За даними італійської контррозвідки Aisi, щонайменше 80 російських дипломатів в Італії працюють на ГРУ, ФСБ, Службу зовнішньої розвідки. Це третина дипломатів РФ, акредитованих в Італії.

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Зазначається, що вони займаються вербуванням нових агентів і збирають секретну інформацію.

Тим часом двоє російських дипломатів, які завербували італійця, Алєксєй Немудров та Дмитрій Остроухов вже відлетіли до Москви. Вони отримали наказ про депортацію, врятувавшись від арешту завдяки дипломатичному імунітету.

Італія вирішила вислати російських дипломатів після арешту італійського військовослужбовця Вальтера Біоте за звинуваченням у передачі секретної інформації Росії.

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Він працював у генеральному штабі. На карті пам’яті його мобільного телефону знайдено 181 фотографію секретних документів. Дев’ять з них класифіковано як строго секретні, а майже 50 – як “секрети НАТО”.

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