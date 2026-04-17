David Černý porta “Artocalypsa” a Venezia: la mostra evento del 2026

VENEZIA – Dal 6 maggio al 6 novembre 2026, la città lagunare ospita uno degli artisti contemporanei più discussi e riconoscibili d’Europa: David Černý. La sua nuova mostra, “Artocalypsa”, promette di essere un appuntamento centrale nel calendario culturale internazionale, attirando appassionati d’arte, critici e turisti.

Artocalypsa: la nuova mostra di David Černý a Venezia

L’esposizione Artocalypsa sarà inaugurata presso Il Teatro dell’Arte (Fondamenta Nuove), nel cuore del sestiere di Cannaregio, uno dei luoghi più autentici della città.

La mostra rappresenta l’ultimo progetto dell’artista ceco, noto per opere provocatorie e fortemente simboliche, capaci di mettere in discussione politica, società e cultura contemporanea. Con oltre trent’anni di carriera, Černý ha segnato in modo indelebile il panorama dell’arte pubblica europea.

Chi è David Černý: lo scultore che sfida il sistema

Nato nel 1967, David Černý è considerato il più importante scultore contemporaneo della Repubblica Ceca. La sua fama è legata a opere iconiche come il “Pink Tank”, gesto artistico e politico che lo ha portato alla ribalta internazionale, e la monumentale testa rotante dedicata a Kafka, una delle installazioni più fotografate di Praga.

Il suo stile è diretto, irriverente e spesso controverso. Non cerca il consenso: lo mette alla prova. Le sue opere obbligano il pubblico a confrontarsi con verità scomode, rompendo schemi e convenzioni.

Un laboratorio di idee: cosa aspettarsi da Artocalypsa

Artocalypsa non è una semplice mostra, ma un vero e proprio percorso immersivo. Il progetto si presenta come un “laboratorio” in cui:

il caos apparente è guidato da una struttura precisa

le opere sfidano le percezioni dello spettatore

il pubblico diventa parte integrante dell’esperienza

L’obiettivo è chiaro: mettere in luce le tensioni sociali e psicologiche della contemporaneità. Černý utilizza sculture tecnicamente impeccabili ma concettualmente destabilizzanti, creando un dialogo diretto con chi osserva.

Informazioni utili per visitare la mostra

Titolo: Artocalypsa

Artocalypsa Artista: David Černý

David Černý Luogo: Il Teatro dell’Arte (Fondamenta Nuove)

Il Teatro dell’Arte (Fondamenta Nuove) Indirizzo: Cannaregio 5013, 30121 Venezia

Cannaregio 5013, 30121 Venezia Date: dal 6 maggio al 6 novembre 2026

Perché visitare Artocalypsa

In un panorama artistico spesso ripetitivo, David Černý continua a distinguersi per coraggio e coerenza. Artocalypsa è una mostra che non cerca di piacere a tutti – ed è proprio questo il suo valore.

Per chi segue l’arte contemporanea, si tratta di un appuntamento da non perdere. Per chi la evita, potrebbe essere l’occasione giusta per cambiare idea.