Dpcm. Коронавірусні обмеження в Італії з 6 листопада- 3 грудня

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав новий декрет із правилами соціальної поведінки для обмеження пандемії коронавірусу. Він входить в дію після півночі 6 листопада, та діятиме до 3 грудня.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

ТРИ СМУГИ РИЗИКУ

Італію поділили на три кольорові зони, в залежності від рівня ризику поширення коронавірусу. На даний час офіційний поділ ще не опубліковано, відома лише попередня інформація.

ПРАВИЛА У ПОМАРАНЧЕВІЙ ЗОНІ

Регіони помаранчевої зони: Campania, Puglia, Veneto, Liguria і Val d’Aosta.

Вважається, що у регіонах помаранчевого кольору існує високий рівень ризику.

У цих регіонах діють правила, дійсні для жовтої зони, а також додаткові обмеження.

У цих регіонах відбуватимемся постійний моніторинг статистики та що 15 днів видаватимуться нові правила соціальної поведінки.

В’їзд і виїзд із помаранчевої зони заборонений, за винятком випадків обґрунтованої, гострої необхідності (по роботі, стану здоров’я, тощо).

Дозволено переїзд для навчання та повернення за місцем прописки.

У межах помаранчевої зони заборонено переїзд між комунами, за винятком термінових випадків, та за наявності автосертифікату.

Бари, паби, ресторани, крамниці із солодощами і морозивом, тут будуть закриті. Їдальні та катеринги зможуть працювати із доставкою на дім, та лише до 22 години. Заборонено вживання їжі поблизу місць громадського харчування.

ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ЧЕРВОНОЇ ЗОНИ

Регіони червоної зони: Piemonte, Lombardia, Calabria e provincia di Bolzano.

Вважається, що у червоних зонах існує максимальний ризик епідемії. Тут вводиться суворий карантин.

У червоних зонах проводитимеся постійний моніторинг статистики, та що 15 днів видаватимуться нові правила соціальної поведінки.

Заборонено будь-який рух по цих територіях. В’їзд і виїзд із них можливий лише у термінових випадках, підтверджених автосертифікатами (по стану здоров’я, роботі, невідкладних справах, або для супроводу дітей у школу). Дозволено повернення у дім за місцем прописки.

Усі магазини будуть закриті, за винятком продуктових, газетних кіосків, тютюнових крамниць, аптек та парааптек.

Закриваються всі заклади громадського харчування. Доставка їжі на дім дозволена до 22 години.

Дидактична діяльність відбуватиметься на дистанції, за винятком дитячих навчальних закладів та перших класів початкової загальноосвітньої школи. Дозволено проведення очного навчання у лабораторіях.

Заборонено займатися груповими видами спорту на відкритому повітрі. Дозволяється індивідуальна спортивна діяльність поблизу місця проживання.

Перукарні та цирульники будуть відкриті.

ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ЖОВТОЇ ЗОНИ

У жовтій зоні поширення епідемії коронавірусу є найменшим, тут діють загальні карантинні правила.

Жителі жовтої зони повинні носити захисну маску на вулиці та в приміщенні.

О 22:00 починається комендантська година, вона триває до п’ятої години ранку. У цей час дозволено виходити із дому лише у випадках гострої необхідності, по роботі, або по стану здоров’я, обґрунтованих автосертифікатом.

Пропускну спроможність транспорту зменшено на 50%. Настійно не рекомендується користування автобусами, метрополітеном, регіональними поїздами, тощо.

Школи

Навчання у ліцеях відбуватиметься на дистанції, за винятком очних семінарів. Навчання у початкових та середніх школах може бути очним. Усі учні повинні носити захисні маски.

Бари та ресторани будуть відкриті лише на обід. Усі заклади громадського харчування закриваються після 18-ї.

Закриті музеї кінотеатри та театри.

Торгові центри не працюватимуть у вихідні та святкові дні, за винятком аптек, продовольчих магазинів, газетних кіосків та тютюнових крамниць.

®Маріанна Сороневич

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