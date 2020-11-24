Rількість смертей від COVID-19 в Італії перевищила 50 тисяч

З початку нинішньої пандемії в Італії померли майже 50,5 тисячі пацієнтів, у яких діагностували COVID-19. Утім, чиновники кажуть про істотне зменшення числа нових виявлених випадків захворювання коронавірусом.

В Італії кількість смертей серед пацієнтів, заражених коронавірусом, перевищила позначку в 50 тисяч. Згідно з оприлюдненими в понеділок, 23 листопада, офіційними даними, натепер в Італії померли 50 453 особи, в яких діагностували COVID-19.

За цим показником Італія опинилася тепер на другому місці в Європі, після Великобританії, де зафіксували понад 55,2 тисячі смертей. На третьому за рівнем смертності від COVID-19 серед європейських країн опинилася Франція – 49,3 тисячі, а на четвертому Іспанія з понад 42,6 тисячі смертей.

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Щодо нових виявлених випадків зараження коронавірусом, італійська влада зафіксувала 23 листопада вперше з 2 серпня скорочення кількості заражень – 22 930 нових випадків інфікування. Такий показник менше за зафіксований 10 днів тому максимум у майже 41 тисячу заражень. Крім того, збільшується й кількість тих пацієнтів, котрі вже одужали від коронавірусу. Натепер в Італії зафіксовано 796 849 активних хворих, що на 9 098 випадків менше, ніж напередодні.

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Загалом в Італії з початку нинішньої пандемії виявили 1,43 мільйона випадків коронавірусу. За цим показником серед європейських країн вона посідає четверте місце після Франції, Великобританії та Іспанії, повідомляє Університет Джонса Хопкінса.

Нагадаємо, 25 жовтня прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав розпорядження про додаткові обмежувальні заходи, покликані стримати поширення інфекції.

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