Якою є війна в очах українських дітей? Як вони переживають жахіття, що випали на їх долю?
У пошуках відповідей на ці запитання, італійське видавництво Scrivere Poesia видало збірку “Очима дітей. Вірші та голоси, щоб заново відкрити дитинство”.
Ця збірка оповідань та віршів, які намагаються розповісти про світ очима дітей. Вона досліджує світлотіні навколишнього світу.
Презентація видання відбулася в Римі, у чудовій бібліотеці Casa del Parco посеред парку Пінета Саккетті.
Захід зібрав шанувальників літературної творчості та друзів з України. Серед присутніх були українські емігранти, живі свідки української трагедії.
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Видавець Scrivere Poesia П’єтро Фратта, поет Марко Імброджіо та українська журналістка Маріанна Сороневич, головний редактор “Української газети”, а також представник асоціації “Save the Children” обговорили питання російської агресії в Україні, намагаючись знайти спосіб подолати політичні розбіжності та побудувати кращий світ.
Частина коштів від продажу книг війна в очах українських дітей буде передана неприбутковій організації Save the Children – Ukraine Emergency. Придбати книжку можна тут:
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