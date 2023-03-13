Якою є війна в очах українських дітей? Як вони переживають жахіття, що випали на їх долю?

У пошуках відповідей на ці запитання, італійське видавництво Scrivere Poesia видало збірку “Очима дітей. Вірші та голоси, щоб заново відкрити дитинство”.

Війна в очах українських дітей

Ця збірка оповідань та віршів, які намагаються розповісти про світ очима дітей. Вона досліджує світлотіні навколишнього світу.

Презентація видання відбулася в Римі, у чудовій бібліотеці Casa del Parco посеред парку Пінета Саккетті.

Захід зібрав шанувальників літературної творчості та друзів з України. Серед присутніх були українські емігранти, живі свідки української трагедії.

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Видавець Scrivere Poesia П’єтро Фратта, поет Марко Імброджіо та українська журналістка Маріанна Сороневич, головний редактор “Української газети”, а також представник асоціації “Save the Children” обговорили питання російської агресії в Україні, намагаючись знайти спосіб подолати політичні розбіжності та побудувати кращий світ.

Частина коштів від продажу книг війна в очах українських дітей буде передана неприбутковій організації Save the Children – Ukraine Emergency. Придбати книжку можна тут:

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