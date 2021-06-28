Андреа Бочеллі заспівав дуетом із Катериною Царьковою під акомпанемент бандури

Українка з Запоріжжя, Катерина Царькова, із сценічним ім’ям ЕКА , яка проживає у Флоренції, заспівала з всесвітньо відомим італійським тенором Андреа Бочеллі.

В рамках інавгурації виставки південнокорейського скульптора Park Eun Sun на території ресторану “Alpemare”- власність родини артиста, що на узбережжі у Forte dei Marmi, талановита ЕКА познайомила маестро Andrea Bocelli з традиційним українським інструментіом – бандурою.

Віртуозно зігравши оперному співаку витончену композицію, вона заспівала йому українською мовою, а також виконала свою власну пісню “Luce”, яку маестро оцінив як твір з глибоким сенсом та високими моральними цінностями!

Музиканти неперевершено заспівали разом славнозвісну композицію «Аллелуя», а після виступу

Тенор відмітив винятковість таланту та силу і красу голосу Катерини та побажав їй успіхів на музичному поприщі у майбутньому!

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Катерина Царькова народилася у Запоріжжі. Починаючи із 6 років навчалася грі на фортепіано, а далі перейшла у клас бандури і вокалу.

У складі тріо музичного училища “Хортиця” зайняла 2 місце на національному конкурсі “Дзвени, бандуро”. В 2007 році виграла конкурс “Караоке на Майдані” в Запоріжжі, а потім взяла участь в фіналі музичного телешоу “Шанс”.

Зараз музикантка викладає вокал і фортепіано для початківців у музичній школі при Академії Лізард у Флоренції та мріє відкрити кобзарську школу.

Бандуристка створила групу Еkа Project, де із нею грають музиканти із Італії та Бразилії. У їх репертуар входять народні та українські пісні в сучасній обробці, міжнародна музика, латинські ритми та народні мотиви південних регіонів Італії.

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