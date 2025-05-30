Андріана Кульчицька — українська фуд-блогерка, яка підкорила Італію жартівливими назвами інгредієнтів

Андріана Кульчицька — популярна українська фуд-кріейторка, яка стала зіркою TikTok завдяки своєму унікальному стилю: вона готує страви й пояснює рецепти власними жартівливими назвами інгредієнтів. Наприклад, часник у неї — це “свіже дихання”, цибуля — “джерело сліз”, а яйця — “нещасне пташеня”. Цей оригінальний підхід приніс їй 1,6 мільйона підписників і власну кулінарну книгу, частину прибутку з якої вона спрямувала на підтримку українців.
TikTok-зірка з українським акцентом
Фраза “сіль, звісно” вже стала візитною карткою Андріани. Вона створила свій образ на основі власного акценту, адаптуючи вимову складних слів у жартівливій формі. Це не тільки зробило її контент унікальним, але й дало змогу персоналізувати відео, зробити їх пізнаваними та щирими.
Улюблені “перекручені” слова Андріани:
- «Пристрасть кроликів» — морква,
- «Північний полюс» — холодильник,
- «Нещасне пташеня» або «жовта кулька» — яйце.
Шлях до кулінарії
Захоплення кулінарією почалося ще в дитинстві, коли Андріана допомагала мамі та бабусі на кухні. Згодом, переїхавши з України, вона почала цікавитись фітнес-рецептами та здоровим харчуванням. Ідея створити кулінарний TikTok-блог виникла спонтанно — з бажання зробити готування простим, веселим і доступним для кожного.
«Я ніколи не навчалась професійно, але працювала на кухні й багато експериментувала самостійно. Тепер беру участь у майстер-класах — і це найкращий спосіб розвиватись», — ділиться Андріана.
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Власна книга рецептів та підтримка України
У 2023 році вийшла її перша кулінарна книга “Sale certamente”, яку видало Mondadori Electa. Частину прибутку вона передала на гуманітарні потреби в Україні, що стало прикладом поєднання успіху з соціальною відповідальністю.
Чи змінилося життя після TikTok-слави?
Андріана зізнається: хоч має нові можливості, її життя залишилось таким же простим:
«Я просто готую, знімаю відео й отримую від цього задоволення. Люди впізнають на вулиці, дякують, що готують за моїми рецептами. Це дуже приємно, але я залишаюсь собою».
А як щодо запрошення до мішленівського ресторану?
«Я б обрала своє теперішнє заняття. Мені подобається створювати контент, монтувати, озвучувати. Це весело, креативно й по-справжньому моє».