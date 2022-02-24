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Анонси маніфестацій в Італії проти російської агресії в Україні (24-27 лютого)

Анонси маніфестацій в Італії проти російської агресії в Україні з 24 по 27 лютого.

По усій Італії діаспора організовує маніфестації проти військової агресії Росії в Україні. Приєднуйтесь до наступних заходів у Сондріо, П’яченці, Івреї, Неаполі, Римі, Пескарі, Падові, Мілані, Турині і Флоренції!
Інформація поновлюється по мірі надходження інфо про нові маніфестації.

СОНДРІО

Субота 26 лютого о 18 год.біля префектури. Corso Vittorio Veneto, 27.

ІВРЕА
Субота 26 лютого о 17.00 на площі Ferruccio Nazionale.

П’ЯЧЕНЦА
Субота 26 лютого о 11,00 напроти Префектури.
Via S. Giovanni, 17, 29121 Piacenza.

ТУРИН
Неділя, 27 лютого, зустріч на площі Статуто о 15.00. Піша хода завершиться на площі Сан Карло.

ПЕСКАРА
Неділя, 27 лютого 2022 року, з 15.30 до 16.30
Piazza Sacro Cuore, вул. Умберто І (через дорогу від автовокзалу)

РИМ

Четвер, 24 лютого о 16.00 (метро Castro Pretorio), організовано італійськими політиками.
Четвер, 24 лютого о 15.00 (метро Castro Pretorio), організовано українською громадою.
Неділя, 27 лютого о 15.00 (piazza Della Repubblica)

МІЛАН
Четвер, 24 лютого, пройде маніфестація організована профспілками CGIL, CISL, UIL, ANPI, ARCI і ACLI.
Piazza della Scala a Milano, з 18.00 до 20.00.
Неділя, 27 лютого о 15.00, via dei Mercanti.

ПАДОВА
Неділя, 27 лютого o 15.00 piazza Antenore
organizzata dall’associazione Ucraina insieme

ФЛОРЕНЦІЯ (НОВОЛІ)
Субота 26 лютого, о 15:00
Сentro commerciale San Donato у Новолі
Via Enrico Forlanini, 1 Firenze.

НЕАПОЛЬ
27 лютого о 11,00
Centro Direzzionale di Napoli, via Giovanni Porzio 4 (Біля Генерального консульства України).
Зробіть ваш внесок для підтримки України в цей важкий час:

  • поширте цей пост і повідомте цю інформацію вашим друзям,
  • прийдіть на маніфестацію із українською символікою,
  • повідомте редакцію про інші заходи.

Маріанна Сороневич

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