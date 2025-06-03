Молодий актор українського походження Артем, зірка серіалу “Mare Fuori”, у свої 23 роки має успішну акторську кар’єру в Італії. Він не приховує емоцій, коли мова заходить про війну в Україні.

Актор з українським корінням — про війну, успіх та людяність

Артем, відомий за ролями в Un Passo dal Cielo 7, La Paranza dei Bambini та, перш за все, Mare Fuori, народився та виріс в Афраголі, неподалік Неаполя. Проте його коріння — в Україні, і саме ця частина ідентичності стала особливо болісною з початком повномасштабної війни.

“Це складний період для всіх українців. Найбільше болить спостерігати за людським егоїзмом. Усе зводиться до грошей і вигоди. Не будемо лицемірити — так влаштований світ. Але, можливо, це частина еволюції?”, — з болем розповів Артем зі сцени Giffoni.

Попри труднощі, він говорить про надію, віру та терпіння: “Треба просто чекати і не втрачати віру”.

Читайте також: Український нападник “Роми” продовжує демонструвати активність і прогрес

Повернення в Mare Fuori: Піно повертається на екрани

Артем підтвердив, що повернеться у 4 сезоні серіалу Mare Fuori в ролі Піно “О Пацц”. На своїй сторінці в Instagram він ділився кадрами зі зйомок і подякував режисерам за підтримку:

“Я дуже вдячний Карміну Елії — він повірив у мене і дав шанс. І, звісно, Клаудіо Джоаннесі, який відкрив мене як актора”, — розповідає він.

Мрії про велике кіно: розірвати стереотипи

Артем не хоче зупинятися на досягнутому. Він прагне ламати стереотипи про акторів з півдня Італії:

“Часто думають, що якщо ти виріс у Неаполі, то можеш грати тільки неаполітанців. Але я хочу показати, що можу бути ким завгодно — незалежно від походження”. Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.