«Біженка» – нова книга Юлії Матту основана на реальний подіях

«Ця книжка почала писатися сама собою, дорогою до Італії. Коли я ще не знала, що буде завтра, тож кожна нова глава була для мене самої неочікуваною.

Хотілося запам’ятати все, у сум’яті, у бурхливому коловороті подій я боялася забути важливі факти, бо людська пам’ять, оберігаючи нас, часто стирає надскладні моменти. Хотілося говорити з собою, переписувати і перечитувати.

Хотілося передати відчуття, які потім формували моє сьогодення. Хотілося плакати, жалітися комусь, хотілося сміятись з дурних моментів, а іноді з моєї власної незграбності» – розказує Юля.

Юлія Матту (Семиряд) виїхала зі свого дому в перший день війни і пройшла всі етапи біженства. Будучи мамою двох дітей і господинею собаки, не було часу прислухатися до власних страхів і переляку, бо перед нею стояло надзавдання – захищати і дбати про свою сім’ю. Вже потім, коли на одинці з собою писала книжку, дозволяла собі виплакатися, заново переживаючи всі жахіття біженства.

«Читач, зрозуміє коли і де я плакала, адже на тих самих моментах плакали навіть бета-рідери, читаючи матеріал» – жартує Юля.

Книжка розділена на дві частини, перша це переїзд до Італії, а друга – адаптація в новій країні. Італійцям буде цікавіше читати першу частину, адже вони зможуть уявити собі події перших дні війни в Україні, побачивши їх очима авторки.

Українців, особливо тим, хто залишився в Україні, заінтригує читання про життя в Італії, про побут, школу, друзів, традиції, про те, як сприймають українців за кордоном.

«Я відкрила для себе зовсім іншу Італію, не таку, як нам показують в кіно. Це неймовірна країна, яку я щодня з радістю досліджую» – зізнається авторка книжки.

Наразі книга «Біженка» готується до друку українською мовою в харківському видавництві «Відкриття».

«Цей роман, читається на одному подиху, легкий і щирий до краю, без зайвої напруги і видуманих перебільшень. Історія однієї тендітної жінки з тривожною валізою, двома дітьми і собакою, яка, можливо, в останні дні зими 2022 року повторилася у долях багатьох українок безліч разів, але вона завжди інша, унікальна, бо унікальними є кожна з нас. З відкритим зраненим серцем, але з надією і любов’ю до всього, що вона робить Юля прийшла до нас зі своїм романом, а тепер наша черга відкривати ваші серця до розуміння подій і почуттів біженців, шановні читачі» – запрошує видавець Наталія Васильєва.

Італійська ж версія книги вже майже готова, тривають пошуки видавця в Італії, щоб зробити книгу доступною для придбання.

Марія Гайдай