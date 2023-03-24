Біженка із України Вікторія Лукавенко, перемогла у тенісному турнірі у Мілані

Спортсменка із Києва виборола перемогу у Турнірі по тенісу у Мілані.

24 лютого 2022 року розділило життя українців на ДО і ПІСЛЯ. Український народ показав всьому світу, яка згуртована, щира, міцна і відважна наша нація.

​На прикладі Вікторії Лукавенко, яка має лише 13 років (31.08.2009 р.н.), ми бачимо міць характеру з дитинства. Дівчина народилась в невеликому містечку Переяслав, що поблизу Києва. Обставини в Україні змусили родину прийняти надскладне рішення — виїхати закордон. Юнка з мамою, в перших числах березня 2022 року, виїхали до Італії, залишивши частину серця з татом та старшим братом, які лишились в Украіні.

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​У Мілані, гостинно відчинив свої двері для родини дуже хороший італієць Mauro Moretto.

​У Києві Віка три роки професійно займалась тенісом у видатних українських тренерів Медведєвої Наталі Олегівни та її мами Медведєвої Світлани Сергіївни.

​У мегаполісі, недалеко від будинку, знаходився невеликий тенісний клуб, який розташований viale Faenza. Тренер Fabio безкоштовно прийняв дівчину у свою групу. Одне тренування в тиждень в любительській групі були за щастя, тому що в життя повернувся теніс!

Через деякий час в Мілані провели турнір з тенісу серед шкіл. Вікторія цей турнір виграла, отримавши масу задоволень! Не менше задоволень отримали її викладачі з школи, які привітали її з перемогою перед учнями школи та викладачами!

Це була маленька, але перемога!

Тренер по тенісу також бачив, що Віка гарно грає і запропонував спробувати звернутись ще до одного тенісного клубу, але більш професійного, via Ovada. Там також пішли на зустріч і дали одне безкоштовне заняття.

Але настало літо і тренування в клубах до осені закінчились. Віка самостійно тренувалась, але це більше була фізкультура, тому що не було корту. З осені заняття розпочалися знову.

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Перший клуб в якому з cамого початку тренувалася Віка надав два безкоштовні тренування, а інший клуб запросив оплату. Так як Вікторії дуже хотілося більше тренуватись, то мама заплатила за рік тренувань всі зароблені гроші!

Дякуючи, цьому клубу, вони також дали одну годину безкоштовних тренувань в тиждень.

Наполегливо тренуючись, підліток мріяла про турніри. Тренери запропонували зареєструватись у федерації тенісу Італії для того, щоб приймати участь в національних турнірах. З деякими труднощами, але зареєструвались! Так як можливості їздити на турніри по всій Італії немає, то чекали турнір поблизу Мілану.

Заявивившись на турнір (Lomb. 94 Tennis Club Pozzuolo – Rodeo Under 14 singolare femminale). Вікторія наполегливо готувалась.

До турніру залишалось два дні і … Віка захворіла. Її лікувала вся сім’я! Їй пропонували знятися із змагань, але вона наполягла, що буде грати! В день змагань, окрім хвилювань, у спортсменки була слабкість від хвороби, але тільки до того моменту, як вона вийшла на корт!

Не маючи рейтингу, так як не брала участі в змаганнях в Італії до цього, Віка почала з кваліфікаційних матчів. Пермагаючи суперницю за суперницею, наша Торі дійшла до фіналу, де зустрілася з найсильнішою суперницею. В важкому матчі Вікторія отримала першість!

І здобула першу перемогу в офіційних турнірах в Італії! Тренери її привітали, бо також були задоволені і … несподівано вражені стійкістю та характером української дівчинки!

Lomb. 94 Tennis Club Pozzuolo – Rodeo Under 14 singolare femminale

Турнір проводився під егідою FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) 25 – 26 лютого 2023.

В ньому взяли участь 16 учасників ( 15 італійок і одна українка)

Віка зіграла 6 матчів і у всіх здобула перемогу.

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