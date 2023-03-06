Біженці подарували Папі Римському квіти бавовни, прапор України та сіль Соледара

До річниці повномасштабної війни, українська журналістка Наталя Нагорна, від імені делегації українських біженок в Італії, подарувала Папі Римському квіти бавовни, прапор України та сіль Соледара і розказала про щоденні бомбардування України.

Про це повідомляє “Українськагазета в Італії”.

“Іноді, українцям здається, що ви не на нашому боці. – Сказала жінка. Хтось ображається, а комусь – боляче. Боляче, тому що ми воюєм за свою свободу. Воюємо, хоча не хочемо воювати. Нам здається, що Бог на нашому боці, бо Бог – це любов і свобода. Мені дуже хочеться вірити, що ви на боці любові, свободи, України”.

Жінка натякала Папі на його пацифістів заяви, у яких він закликав українців примиритися, чи виступав за мир не розрізняючи яка із сторін конфлікту є агресором, а яка – жертвою.

“Нас (з окупантами) неможливо помирити, бо вони прийшли в нашу країну і намагаються нас убити”.

“Людство не змогло зупинити війну в Україні, але ще є шанс зупинити третю світову війну”.

Жанка запросила Папу приїхати в Україну, відвідати зруйновані, але незламні українські міста.

Українка подарувала Понтифіку сіль із Соледару, перейменовану у Міць, як символ пролитих сліз, квіти бавовнику, як символ супротиву українців та жовто-блакитний прапор із села, відвойованого ЗСУ у загарбників” – сказала вона.

Українську делегацію очолював і перекладав отець Марко, настоятель собору св. Софії у Римі.

Передати думки українців краще, чим це зробила пані Наталя, на мою думку – неможливо. Дякуємо!

Відео зустрічі українських біженців з Папою можна переглянути ТУТ.

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