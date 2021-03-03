Велика подія: 10 березня у Флоренції інавгурують пам’ятник Шевченку

В італійському місті Флоренція 10 березня в відкриють пам’ятник українському поету та художнику Тарасу Шевченку.

Як передає Укрінформ, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє пресслужба мера.

“Флоренція є містом-побратимом Києва. Кілька років ми працювали над тим, щоб у Флоренції встановили пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку.

І ось 10 березня цього року пам’ятник великому Кобзареві відкриють.

Ми вдячні нашим італійським друзям. Це важлива подія для Києва і України. Адже частина нашої історії та культури буде тепер і у відомому італійському місті, яке відвідують мільйони туристів з усього світу”, – підкреслив Кличко.

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Як повідомлялося, 11 лютого Київрада підтримала рішення про передачу пам’ятника Тарасу Шевченку до Флоренції. Скульптура Шевченка створена за кошти меценатів.

Кілька років тому в Києві на Володимирській гірці встановили пам’ятник видатному італійському поету Данте Аліг’єрі, який народився у Флоренції.

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