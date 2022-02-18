Верона, Кастелфранко Венето, Новара, Бреша, Падова, Мілан. Маніфестації за Україну

Наступні маніфестації в Італії за мир в Україні пройдуть у Вероні, Кастелфранко Венето, Новарі, Бреші, Падові та Мілані.

Новара: 18 лютого о 17.30, площа Дуомо. Кастелфранко Венето: 19 лютого, о 16.00, площа XXIV травня, навпроти вежі із годинником. Падова: 19 лютого о 15.30, via Santa Maria in Conio 12 (zona Portello). Посилання на захід тут. Тренто: 19 лютого о 17:30 piazza Santa Maria Maggiore. Брешa: 20 лютого о 13 00, на площі Вітторія, Верона: 20 лютого, о 11 00, на площі Бра, біля кінного монументу. Посилання на захід тут. Неаполь: Молитва за Україну у катедральному фоборі Неаполя (Duomo) 20 лютого о 17.00 via Duomo 147. Мілан: неділя 27 лютого о 15.00. вулиця Дей Мерканті. Посилання на захід тут.

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Маріанна Сороневич

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