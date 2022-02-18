Верона, Кастелфранко Венето, Новара, Бреша, Падова, Мілан. Маніфестації за Україну

Наступні маніфестації в Італії за мир в Україні пройдуть у Вероні, Кастелфранко Венето, Новарі, Бреші, Падові та Мілані.
- Новара: 18 лютого о 17.30, площа Дуомо.
- Кастелфранко Венето: 19 лютого, о 16.00, площа XXIV травня, навпроти вежі із годинником.
- Падова: 19 лютого о 15.30, via Santa Maria in Conio 12 (zona Portello). Посилання на захід тут.
- Тренто: 19 лютого о 17:30 piazza Santa Maria Maggiore.
- Брешa: 20 лютого о 13 00, на площі Вітторія,
- Верона: 20 лютого, о 11 00, на площі Бра, біля кінного монументу. Посилання на захід тут.
- Неаполь: Молитва за Україну у катедральному фоборі Неаполя (Duomo) 20 лютого о 17.00 via Duomo 147.
- Мілан: неділя 27 лютого о 15.00. вулиця Дей Мерканті. Посилання на захід тут.
Зробіть ваш внесок для підтримки України в цей важкий час:
- поширте цей пост і повідомте цю інформацію вашим друзям,
- прийдіть на маніфестацію із українською символікою.
Маріанна Сороневич
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