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Верона, Кастелфранко Венето, Новара, Бреша, Падова, Мілан. Маніфестації за Україну

Наступні маніфестації в Італії за мир в Україні пройдуть у Вероні, Кастелфранко Венето, Новарі, Бреші, Падові та Мілані.

  1. Новара: 18 лютого о 17.30, площа Дуомо.
  2. Кастелфранко Венето: 19 лютого, о 16.00, площа XXIV травня, навпроти вежі із годинником.
  3. Падова: 19 лютого о 15.30, via Santa Maria in Conio 12 (zona Portello). Посилання на захід тут.
  4. Тренто: 19 лютого о 17:30 piazza Santa Maria Maggiore.
  5. Брешa: 20 лютого о 13 00, на площі Вітторія,
  6. Верона: 20 лютого, о 11 00, на площі Бра, біля кінного монументу. Посилання на захід тут.
  7. Неаполь: Молитва за Україну у катедральному фоборі Неаполя (Duomo) 20 лютого о 17.00 via Duomo 147.
  8. Мілан: неділя 27 лютого о 15.00. вулиця Дей Мерканті. Посилання на захід тут.

Зробіть ваш внесок для підтримки України в цей важкий час:

  • поширте цей пост і повідомте цю інформацію вашим друзям,
  • прийдіть на маніфестацію із українською символікою.

Маріанна Сороневич

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