Вистава “Маріупольська Драма” у Мілані – подія, яку не можна пропустити

«Маріупольська Драма» – це вистава, яка відтворює трагедію, що сколихнула весь світ. Постановка присвячена подіям 16 березня 2022 року, коли авіаналіт зруйнував Маріупольський драматичний театр – місце, де сотні людей шукали притулку. Вистава створена на основі свідчень очевидців, офіційної документації та особистих історій акторів, що пережили ті події.

Ця вистава – не просто розповідь, а емоційний заклик до миру та збереження людяності. Кожне слово, кожна сцена пронизані болем і пам’яттю про невинні жертви війни.

Особливий формат постановки

«Маріупольська Драма» – це більше, ніж п’єса. Тут акторам не потрібно грати ролі, адже вони діляться реальними історіями, які стали частиною їхнього життя. Формат сторітеллінгу дозволяє відчути справжню емоційну глибину подій. Глядачі почують правдиві свідчення акторів, які особисто пережили трагедію та готові поділитися своїм болем і надією.

Чому варто відвідати?

Актуальність : вистава змушує задуматися над реальністю війни та її наслідками.

: вистава змушує задуматися над реальністю війни та її наслідками. Живі свідчення : розповіді очевидців, які пережили трагедію, роблять постановку особливо пронизливою.

: розповіді очевидців, які пережили трагедію, роблять постановку особливо пронизливою. Сучасне мистецтво: у фойє театру «Оскар» до і після вистави можна відвідати виставку сучасного українського мистецтва. Роботи маріупольських художників відображають силу, стійкість та красу української культури.

Деталі:

📅 Дата: 23 березня 2025 р.

🕖 Час: 19:00

📍 Місце: Театр «Оскар», Мілан



Як придбати квитки?

Не втрачайте можливість відвідати цю унікальну подію. Квитки можна придбати онлайн на сайті KARABAS.COM.

Приходьте, щоб почути, побачити, відчути. Ця вистава залишиться у вашому серці назавжди.

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