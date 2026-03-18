Виставка “Giovani d’Oggi” у Римі: голос молоді та історії трьох українських біженців

У самому серці Рима, в просторі Mercato Centrale Roma, відкривається виставка “Giovani d’Oggi” — культурна подія, яка не залишає байдужими. Вона не про мистецтво заради мистецтва. Вона про досвід, біль і надію тих, хто змушений був залишити свій дім.

З 21 до 27 березня 2026 року відвідувачі матимуть змогу безкоштовно побачити 15 робіт молодих мігрантів і біженців, ініційованої UNICEF. Виставка присвячена темам дискримінації, стереотипів та інклюзії — але головне, вона говорить мовою особистих історій.

Українські учасники: досвід, який не можна ігнорувати

Особливу увагу привертає участь молодих біженців з України, чиї роботи стали не лише мистецькими висловлюваннями, а й свідченням часу.

Прокіпчук Анастасія

Родом зі Львова, Анастасія переїхала до Києва разом із сім’єю лише за два місяці до повномасштабного вторгнення. Але війна не залишила вибору — їхній дім було знищено у перші місяці бойових дій.

Сьогодні вона вже понад три роки живе в Італії. До проєкту долучилася після того, як побачила оголошення від U-Report в Instagram.

Її робота — це малюнок, натхненний особистим досвідом дискримінації:

зневажливе ставлення в державних установах, складнощі з легалізацією, постійна боротьба за елементарні права.

Анастасія говорить прямо: “Mи значно більш схожі, ніж здається. І якщо спростити бюрократію — легше стане не лише мігрантам, а й самим італійцям”.

Це тверезий погляд без прикрас.

Захаренко Дмитро

Дмитро родом із Дніпропетровської області, смт Покровське. Йому 21 рік, і майже чотири з них він живе в Італії — країні, яка стала вимушеним новим домом через війну.

Про конкурс він дізнався через соціальні мережі. На виставці представляє танець — мистецтво, яким займається вже дев’ять років.

Його послання просте, але незручне: “Kожен іноземець, якого ви бачите — у школі, в автобусі чи в черзі супермаркету — пройшов непростий шлях”.

Нова країна, нові правила, нова мова. І так, інколи вони поступаються місцевим — це нормально. Але замість дискримінації варто проявити людяність.

Це не прохання. Це вимога здорового глузду.

Чому ця виставка важлива

Виставка “Giovani d’Oggi” — це не про жалість. Це про усвідомлення.

Вона змушує подивитися на реальність без ілюзій:

інтеграція — складний процес, а дискримінація існує, навіть якщо про неї незручно говорити.

І водночас вона показує інше: молодь, яка не мовчить. Молодь, яка говорить мовою мистецтва — зрозумілою в будь-якій країні.

Практична інформація

📍 Місце: Mercato Centrale Roma, via Giolitti 36

📅 Дати: 21–27 березня 2026

🎟️ Вхід: безкоштовний

Окрім виставки, відбудуться відкриті воркшопи, присвячені темі упереджень і дискримінації, з практичними інструментами для їх подолання.

Висновок

Старий світ тримається на звичках. Новий — на досвіді.

“Giovani d’Oggi” показує, що сьогоднішня молодь, навіть переживши війну і втрату дому, здатна не лише адаптуватися, а й формувати суспільний діалог.

І якщо ці голоси ігнорувати — проблема не зникне. Вона лише стане гучнішою.

